БЕБ перевіряє понад 5 мільйонів банківських трансакцій у справі оператора азартних ігор

Що відомо

«Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні.

Зазнається також, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

За даними агентства «Інтерфакс-Україна», йдеться про онлайн казино «Космолот», співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.