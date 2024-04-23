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23 квітня 2024, 18:10

БЕБ перевіряє понад 5 мільйонів банківських трансакцій у справі оператора азартних ігор

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Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет.
Фото:depositphotos
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет. Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і документальним аудитом ДПС. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Що відомо

«Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні.

Зазнається також, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

За даними агентства «Інтерфакс-Україна», йдеться про онлайн казино «Космолот», співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Smehue4ki
Smehue4ki
23 квітня 2024, 18:53
#
Кришталево чисте онлайн казино :D
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
23 квітня 2024, 19:57
#
Якщо хтось не порушує закон, то можна просто придумати нові формулювання і написати про порушення заднім числом. Пів року тому побрили банки, а зараз взялись за бетінг і гемплінг :)
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