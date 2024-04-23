Верховна рада звільнила 7 з 12 членів рахункової палати, у котрих закінчився строк повноважень ще у березні. Про це повідомив у телеграм-каналі перший заступник голови податкового комітету
23 квітня 2024, 17:45
Рада звільнила сім членів Рахункової палати
Верховна рада звільнила 7 з 12 членів рахункової палати, у котрих закінчився строк повноважень ще у березні. Про це повідомив у телеграм-каналі перший заступник голови податкового комітету
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Кого звільнили
Як зазначив народний депутат, мова йде про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер.
За це рішення проголосувало 264 народні депутати.
Як повідомляє Железняк, у звільнених членів Рахункової палати повноваження сплили ще 15 березня.
В Рахунковій палаті лишилось 5 членів.
Джерело: Мінфін
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