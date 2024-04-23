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23 квітня 2024, 15:01

Європарламент схвалив продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною

Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС. Про це передає Укрінформ.

Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Це рішення підтримали 428 депутатів, проти проголосував 131.

Текст документа потрапив на перше читання після того, як парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про призупинення ввізних мит та квот на імпорт української сільськогосподарської продукції до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої жорстокої агресивної війни з боку росії.

«Комісія може вживати швидких дій та запроваджувати будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС», — йдеться в раніше узгодженому тексті.

У рамках посилених захисних заходів, спрямованих на захист фермерів ЄС, екстрене гальмо може спрацьовувати для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме: м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду.

Учасники домовились продовжити базовий період, який використовується як основа для запуску цього автоматичного захисного заходу. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зафіксований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 та 2023 років, обмеження будуть запроваджені негайно.

Крім того, Комісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зернових, зокрема пшениці.

Джерело: Мінфін
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