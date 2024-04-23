Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про інвестиції в СГ землю:
23 квітня 2024, 16:43
Чи розкупили всю землю? Скільки коштує земля в Україні та що відбувається на ринку землі (відео)
- Що зараз відбувається на ринку СГ землі і в яких регіонах в неї найкраще інвестувати.
- Що треба врахувати під час інвестування в землю.
- Скільки коштує земля в Україні.
- Комісії.
- Договір.
- Ставка оренди.
- Інвестиції в землю.
Джерело: Мінфін
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