Прибутки PepsiCo перевищили очікування. Акції зростають

Компанія PepsiCo випустила у вівторок звіт із результатами у першому кварталі, які перевершили аналітиків. Про це пише investing.com.

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Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі $1,61, доходи склали $18,25 млрд. Аналітики припускали, що прибуток на акцію складе $1,52, а загальний дохід складе $18,1 млрд.

Цього року вартість акцій PepsiCo, піднявшись на 3%, показала результати гірше, ніж у середньому згідно з індексом S&P 500, піднявшись на 5% з початку року.