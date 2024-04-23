Капіталізація стейблкоїнів досягла дворічного максимуму

19 квітня сукупна ринкова вартість стейблкоїнів із прив'язкою до долара США підвищилася до $165,2 млрд, що востаннє спостерігалося у червні 2022 року. Про це пише Forklog із посиланням на The Block.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Максимальне в історії значення становить $179,4 млрд (квітень 2022 року).

Одним із драйверів зростання став інтерес до запущеного у грудні 2023 року «синтетичного долара» USDe від Ethena Labs, капіталізація якого досягла ~$2,37 млрд.

На лідера USDT припадає ~70% від сукупної ринкової вартості в сегменті.

У серпні аналітики Bernstein спрогнозували зростання капіталізації стейблкоїнів у найближчі п'ять років до $2,8 трлн.

Нагадаємо, у квітні плани із запуску власного стейблкоїну до кінця 2024 року оприлюднила Ripple.