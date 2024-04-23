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23 квітня 2024, 12:05

Дефіцит електроенергії: Укренерго анонсує обмеження для бізнесу

Станом на ранок 23 квітня в українській енергосистемі знову фіксують дефіцит електроенергії. «Укренерго» другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на ранок 23 квітня в українській енергосистемі знову фіксують дефіцит електроенергії.
Фото: pixabay.com

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«Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів», — йдеться в повідомленні.

Максимум споживання

Зазначається, що максимум споживання припадає на 20:30—21:30. Тож, енергетики закликають громадян заощаджувати електроенергію та вимикати потужні електроприлади на цей час.

Обмеження для бізнесу

З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

«Ці заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу», — зазначили в «Укренерго».

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Обмеження для населення

Для побутових споживачів обмеження діють на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

Допомога з інших країн

Крім того, диспетчерський центр «Укренерго» вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

Упродовж доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9 298 МВт-год.

Загалом на ранок знеструмлені 383 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Із технічних причин є відключення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Джерело: Мінфін
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