Нью-Йоркська фондова біржа готується торгувати акціями цілодобово

NYSE розглядає варіант переходу на цілодобову роботу. Як показало дослідження біржі, трейдери у цьому зацікавлені. Про це пише Financial Times.

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Така потреба виникла частково через те, що криптовалютні біржі працюють безперервно й у день й у ночі. Фондові біржі почали відставати від інших майданчиків де можна цілодобово торгувати облігаціями, ф’ючерсами на провідні фондові індекси, пише видання.

Кілька роздрібних брокерів, у тому числі Robinhood і Interactive Brokers, тепер пропонують цілодобовий доступ до американських акцій.

Втім, такий перехід на торгівлю у режимі 24 годин без перерв повинні схвалити регулятори.