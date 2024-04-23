Трейдер заробив $10 млн завдяки купівлі мемкоїна, у Notcoin оголосили терміни запуску NOT: що нового на ринку

Команда Notcoin оголосила терміни запуску токена NOT

Запуск токена Notcoin (NOT) відбудеться в кінці квітня 2024 року. Про це повідомив засновник Open Builders Саша Плотвінов в інтерв'ю Decrypt.

Нагадаємо, спочатку лістинг NOT планувався 20 квітня, в день халвінгу біткоїна, проте дату вирішили перенести.

«Коли до запуску залишилося три тижні, дата 20 квітня виглядала переконливою. Це не тільки „кумедне число“, але також передбачувана дата халвінгу. Халвінг був хорошою подією, до якої можна було прив’язатися, і в підсумку вони (команда, — ред.) подумали: Чому б і ні?», — сказав Плотвінов.

Він пояснив, що міру наближення дати команда проєкту вирішила, що їм потрібно більше часу, щоб гарантувати, що запуск токена NOT пройде без затримок, оскільки потенційно 35 млн гравців одночасно намагатимуться отримати свої активи.

«Ми зрозуміли, що є купа речей, які потрібно зробити до фактичного лістингу, щоб усе пройшло якомога більш гладко», — заявила команда проєкту.

У зв’язку з цим у Notcoin вирішили, що запуск токена в кінці квітня є ідеальним терміном.

Майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати

Біткоїн-майнери можуть переключитися на сектор штучного інтелекту після халвінгу через зростаючі операційні витрати. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів CoinShares.

Як приклад аналітики навели кількох контрагентів: BitDigital, Hive і Hut 8. За даними експертів, зазначені компанії активно інвестують у сектор ШІ та продукти на базі цієї технології.

Зазначимо, у жовтні 2023 року BitDigital заявила про купівлю графічних процесорів на $35 млн. Імовірно, обладнання отримав новий підрозділ компанії, що спеціалізується на ШІ.

Ще кілька майнерів — TeraWulf і Core Scientific — розглядають можливість виходу на цей ринок. Згідно зі звітом, зміни в бізнес-моделі цих контрагентів продиктовані зростаючими операційними витратами.

Згідно з оцінкою CoinShares, після халвінгу середні витрати на видобуток 1 BTC складуть $53 000 — майже вдвічі більше, ніж у IV кварталі 2023 року. З них $34 900 припадає на витрати, пов’язані із закупівлею електрики.

Експерти CoinShares припустили, що щонайменше частина майнерів спробує пом’якшити ефект від халвінгу завдяки оптимізації виробництва, релокації в більш слушні райони та закупівлі нового енергоефективного обладнання.

Трейдер заробив $10 мільйонів завдяки купівлі мемкоїна GUMMY на $9 769

Невідомий трейдер заробив близько $10 млн завдяки вкладенням у токен GUMMY. Про значний прибуток інвестора повідомили аналітики Lookonchain.

За їхніми даними, за 12 хвилин до запуску GUMMY він вивів 65,23 SOL з криптобіржі MEXC. Потім трейдер витратив 64,5 SOL на купівлю 97,36 млн GUMMY. На той момент ці монети оцінювалися в $9 769.

Експерти уточнили, що інвестиції в актив зроблено в тому самому блоці, де було додано ліквідність розробником токена. Після купівлі трейдер перевів 97,36 млн GUMMY на 10 нових адрес.

Судячи з ончейн-даних, усі транзакції виконано 21 квітня 2024 року. На тлі зростання вартості GUMMY сумарний капітал інвестора перевищив $10 млн. Однак він не продав активи і утримує їх на своїх гаманцях.

На момент публікації токен торгується поблизу $0,190. На піку його ціна доходила до $0,236.

Влада Кенії екстрадує топменеджера Binance до Нігерії - ЗМІ

Правоохоронні органи Кенії передадуть топменеджера криптовалютної біржі Binance Надіма Анджарваллу владі Нігерії протягом тижня, пишуть місцеві ЗМІ. Наприкінці березня 2024 року він зумів втекти з-під варти після пред’явлення звинувачень у несплаті податків.

За наявною інформацією, Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC), Інтерпол і поліція Кенії перебувають на фінальному етапі переговорів. Очікується, що деталі щодо процесу екстрадиції владнають найближчими днями.

Надім Анджарвалла є регіональним керівником Binance у Східній і Західній Африці. Наприкінці лютого 2024 року влада Нігерії заарештувала його разом з іншим співробітником біржі — головою відділу фінансових злочинів компанії Тиграном Гамбаряном.

Топменеджерів Binance звинуватили в несплаті податків і відмиванні грошей. Йдеться про суму в $35,4 млн, зазначив голова EFCC Ола Олукойеде.

«Те, що Комісія зайнялася переслідуванням керівників Binance, є сильним сигналом про рішучість EFCC припиняти спотворення і збої на валютному ринку країни. Ухилення від сплати податків, валютні спекуляції та відмивання грошей на суму $35,4 млн лежать в основі п’яти пунктів обвинувачення, висунутих агентством проти Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли», — заявив Олукойеде.

Правоохоронні органи вважають, що співробітники біржі несуть відповідальність за дії компанії та можуть виступати в ролі відповідачів за судовими позовами.

Наприкінці березня 2024 року стало відомо про втечу Анджарвалла. Топменеджер скористався кенійським паспортом і покинув Нігерію. Однак силові структури країни зуміли вирахувати місце розташування представника Binance. Його заарештували в Кенії за запитом нігерійського бюро Інтерполу.