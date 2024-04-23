Курс валют на 23 квітня: долар в банках впав на 10 копійок, євро на 15 копійок

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Середній курс долара в обмінниках втратив 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Курс євро у покупці втратив 12 копійок, а у продажу 13 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−40,00 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,55−39,75, євро — 42,53−42,77 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,72−39,74 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,28−42,29 грн/євро.

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