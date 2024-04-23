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23 квітня 2024, 10:22

Главу МінАПК Сольського викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн

Чинного міністра агропромисловості викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Чинного міністра агропромисловості викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

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Що відомо

До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017−2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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