NovaPay розширила мережу POS-терміналів по всій країні

NovaPay встановила 2800 власних POS-терміналів у 1900 відділеннях Нової пошти. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відтепер у кожному регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій, клієнти можуть розрахуватися за послуги безконтактно.

У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанків запустила власний платіжний застосунок, він доступний в App Store i Google Play.

NovaPay — це міжнародна фінансова компанія, яка входить до групи NOVA (Нова пошта).