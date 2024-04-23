NovaPay встановила 2800 власних POS-терміналів у 1900 відділеннях Нової пошти. Про це повідомляє пресслужба компанії.
23 квітня 2024, 10:17
NovaPay розширила мережу POS-терміналів по всій країні
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Відтепер у кожному регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій, клієнти можуть розрахуватися за послуги безконтактно.
У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанків запустила власний платіжний застосунок, він доступний в App Store i Google Play.
NovaPay — це міжнародна фінансова компанія, яка входить до групи NOVA (Нова пошта).
Джерело: Мінфін
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