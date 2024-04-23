Минулої доби українські захисники ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 461 060 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 квітня 2024, 8:12
Втрати ворога за 22 квітня: 800 російських окупантів, 5 танків та 23 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 461060 (+800) осіб,
- танків — 7241 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 13916 (+12) од,
- артилерійських систем — 11765 (+29) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 769 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9407 (+23),
- крилаті ракети — 2117 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15845 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1936 (+2).
Джерело: Мінфін
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