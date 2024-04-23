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23 квітня 2024, 8:52

Допомога ЄС для України: Угорщина каже, що блокуватиме надання 2 млрд євро

Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро через те, що в Україні досі не припинилася «дискримінація угорських спільнот». Про це заявив уПетер Сійярто, пише Ліга з посиланням на видання Index.

Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро через те, що в Україні досі не припинилася «дискримінація угорських спільнот».
Фото: glavcom.ua

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Позиція Угорщини

Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

Читайте: Угорщина передумала блокувати транш на 500 мільйонів євро для України

«Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень», — наголосив Сійярто.

Нагадаємо

  • Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.
Джерело: Мінфін
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