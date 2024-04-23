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23 квітня 2024, 8:28

Банки припинили скорочення своїх відділень — НБУ

Понад рік кількість відділень банків суттєво не змінюється. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Понад рік кількість відділень банків суттєво не змінюється.
Фото:depositphotos

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Що відбувається з банківською мережею

«Банки припинили скорочення мережі, зумовлене повномасштабним вторгненням і тимчасовою окупацією територій, і цей тренд закріпився, адже понад рік кількість відділень суттєво не змінюється», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість відділень з початку повномасштабної війни скорочено у ІІ та ІІІ кварталах 2022 року — 525 та 473 відповідно. Натомість за останні п'ять кварталів (від початку 2023 року) загальне скорочення мережі становило лише 228 відділень.

Найбільше скорочення мережі за час ведення відповідної статистики (з 2008 року) припадає на 2014 (4208), 2015 (3211) та 2009 (2197) роки. За 2022 рік у цілому закрилося 1349 відділень.

Що кажуть в НБУ

У Нацбанку підкреслюють, що скорочення кількості відділень не призводить до зниження фінансової активності клієнтів, зокрема кількість рахунків та залишки коштів на них постійно зростають.

Значною мірою це відбувається і завдяки еволюційному розвитку дистанційних каналів обслуговування. Це є економічно вигідним для банків та зручним для клієнтів, а тому також впливає на скорочення мережі відділень.

Підтвердженням є постійне зростання кількості клієнтів, які віддають перевагу дистанційному обслуговуванню.

Так, якщо на кінець 2021 року 78% суб'єктів господарювання та 63,8% фізичних осіб (2,3 млн та 44,2 млн клієнтів відповідно) обслуговувалися дистанційно, то за підсумками 2023 року — 89,2% суб'єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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RobinG
RobinG
23 квітня 2024, 11:10
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Один позитив.
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