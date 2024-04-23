Національний банк України встановив на 23 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,7836 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
23 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ залишив курс гривні без змін
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Валютний ринок
НБУ на 23 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,31 грн. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок.
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Джерело: Мінфін
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