До закриття міжбанку курс долара впав на 19 копійок у купівлі та на 21 копійку у продажу. Євро впало на 32 копійки у купівлі та на 34 копійки у продажу.
22 квітня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 22 квітня: долар та євро на міжбанку пішли вниз
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 22 квітня
|
Закриття 22 квітня
|
Зміни
|
39,91/39,95
|
39,72/39,74
|
19/21
|
42,55/42,59
|
42,23/42,25
|
32/34
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,60−40,10 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 43,09 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,70−39,85, євро — 42,65−42,90 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 22 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі