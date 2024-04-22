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22 квітня 2024, 19:12

Saudi Aramco веде переговори про купівлю 10% китайської Hengli Petrochemical

Saudi Aramco веде переговори про купівлю 10% частки у китайській Hengli Petrochemical Co., повідомила пресслужба саудівської держкомпанії.

Saudi Aramco веде переговори про купівлю 10% частки у китайській Hengli Petrochemical Co., повідомила пресслужба саудівської держкомпанії.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіAramco та Hengli Group, материнська компанія Hengli Petrochemical, підписали угоду про наміри щодо передбачуваної угоди.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Aramco та Hengli Group, материнська компанія Hengli Petrochemical, підписали угоду про наміри щодо передбачуваної угоди. Для її укладання потрібно проведення due diligence та отримання дозволів від регуляторів.

Hengli Petrochemical володіє та управляє нафтопереробним та нафтохімічним комплексом у китайській провінції Ляонін з потужністю переробки 400 тисяч барелів на добу, а також низкою підприємств у провінціях Цзянсу та Гуандун.

Купівля частки у цій компанії відповідає стратегії розширення присутності Aramco у сегменті downstream на ключових ринках, а також розвитку у сфері нафтохімії та укладання довгострокових угод у сфері постачання нафти.

Акції Hengli Petrochemical у Шанхаї подорожчали на 18% з початку 2024 року, капіталізація компанії складає 113,26 млрд юанів ($15,64 млрд).

Джерело: Мінфін
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