Saudi Aramco веде переговори про купівлю 10% китайської Hengli Petrochemical

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Деталі

Aramco та Hengli Group, материнська компанія Hengli Petrochemical, підписали угоду про наміри щодо передбачуваної угоди. Для її укладання потрібно проведення due diligence та отримання дозволів від регуляторів.

Hengli Petrochemical володіє та управляє нафтопереробним та нафтохімічним комплексом у китайській провінції Ляонін з потужністю переробки 400 тисяч барелів на добу, а також низкою підприємств у провінціях Цзянсу та Гуандун.

Купівля частки у цій компанії відповідає стратегії розширення присутності Aramco у сегменті downstream на ключових ринках, а також розвитку у сфері нафтохімії та укладання довгострокових угод у сфері постачання нафти.

Акції Hengli Petrochemical у Шанхаї подорожчали на 18% з початку 2024 року, капіталізація компанії складає 113,26 млрд юанів ($15,64 млрд).