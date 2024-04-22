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22 квітня 2024, 17:45

Громадяни Словаччини зібрали понад 3 млн євро на закупівлю снарядів для України

Громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад 3 млн євро для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад 3 млн євро для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

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Деталі

Як повідомляється на сайті проєкту зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, до ініціативи долучилися вже майже 50 тис. донорів.

«Надзвичайні новини для Словаччини і для нашого сусіда України. Громадський збір на боєприпаси для України досяг чергового величезного етапу — 3 млн євро. Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то зробимо ми!», — ідеться в повідомленні.

Організатори зазначили, що збір коштів триває, і закликали продовжувати «цю життєво важливу ініціативу для українців».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Strain
Strain
22 квітня 2024, 17:56
#
Если всё так просто. Почему мы за свой счет не покупаем? То есть 50 млрд на «защиту» ТЭЦ есть, а купить снаряды нету.
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