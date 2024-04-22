Громадяни Словаччини зібрали понад 3 млн євро на закупівлю снарядів для України

Громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад 3 млн євро для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Як повідомляється на сайті проєкту зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, до ініціативи долучилися вже майже 50 тис. донорів.

«Надзвичайні новини для Словаччини і для нашого сусіда України. Громадський збір на боєприпаси для України досяг чергового величезного етапу — 3 млн євро. Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то зробимо ми!», — ідеться в повідомленні.

Організатори зазначили, що збір коштів триває, і закликали продовжувати «цю життєво важливу ініціативу для українців».