Громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад 3 млн євро для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
22 квітня 2024, 17:45
Громадяни Словаччини зібрали понад 3 млн євро на закупівлю снарядів для України
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Як повідомляється на сайті проєкту зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, до ініціативи долучилися вже майже 50 тис. донорів.
«Надзвичайні новини для Словаччини і для нашого сусіда України. Громадський збір на боєприпаси для України досяг чергового величезного етапу — 3 млн євро. Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то зробимо ми!», — ідеться в повідомленні.
Організатори зазначили, що збір коштів триває, і закликали продовжувати «цю життєво важливу ініціативу для українців».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1