Іран готується запустити пілотний проєкт із приймання російських банківських карток «Мір», повідомляє «Известия». Наразі триває робота над технічними деталями.
22 квітня 2024, 15:17
Картки «Мір» почнуть приймати в Ірані
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Перших домовленостей налагодити роботу карток «Мір» в Ірані було досягнуто ще 2022 року.
Запуск обслуговування російського «пластику» може тривати від трьох до шести місяців.
Картками «Мір» в Ірані можуть користуватися насамперед туристи, оскільки країна стає популярнішим напрямком для поїздок росіян в умовах санкцій та обмежень.
Також запуск системи «Мір» дозволить полегшити проведення транскордонних платежів та налагодити ділові зв'язки між компаніями.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
А в Украине мужиков незаконно невыпускают заграницу!