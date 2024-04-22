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22 квітня 2024, 15:17

Картки «Мір» почнуть приймати в Ірані

Іран готується запустити пілотний проєкт із приймання російських банківських карток «Мір», повідомляє «Известия». Наразі триває робота над технічними деталями.

Іран готується запустити пілотний проєкт із приймання російських банківських карток «Мир», повідомляє «Известия».

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Перших домовленостей налагодити роботу карток «Мір» в Ірані було досягнуто ще 2022 року.

Запуск обслуговування російського «пластику» може тривати від трьох до шести місяців.

Картками «Мір» в Ірані можуть користуватися насамперед туристи, оскільки країна стає популярнішим напрямком для поїздок росіян в умовах санкцій та обмежень.

Також запуск системи «Мір» дозволить полегшити проведення транскордонних платежів та налагодити ділові зв'язки між компаніями.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+69
omen666
omen666
22 квітня 2024, 15:25
#
Можна привітати кацапню з цією перемогою)))
+
+15
innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:01
#
И ШО?
А в Украине мужиков незаконно невыпускают заграницу!
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