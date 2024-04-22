Картки «Мір» почнуть приймати в Ірані

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Перших домовленостей налагодити роботу карток «Мір» в Ірані було досягнуто ще 2022 року.

Запуск обслуговування російського «пластику» може тривати від трьох до шести місяців.

Картками «Мір» в Ірані можуть користуватися насамперед туристи, оскільки країна стає популярнішим напрямком для поїздок росіян в умовах санкцій та обмежень.

Також запуск системи «Мір» дозволить полегшити проведення транскордонних платежів та налагодити ділові зв'язки між компаніями.