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22 квітня 2024, 16:00

monobank запустив видачу дитячих карток без попереднього замовлення в застосунку та додав нові функції

monobank знову розширив перелік своїх послуг. Цього разу задля комфорту клієнтів банк вирішив спростити умови видачі дитячих карток. Про це сайту «Мінфін» розповіли в monobank.

monobank знову розширив перелік своїх послуг.

Що змінилося

Раніше, щоб отримати фізичну (пластикову) дитячу картку, необхідно було попередньо замовити її в застосунку, а також очікувати доставку близько 7 днів.

Однак після останніх нововведень, дитячу картку можна отримати на точках видачі mono без попереднього замовлення в будь-який зручний момент. При цьому точки видачі є у різних куточках України, тож послугою можна скористатися у десятках населених пунктів.

Хто може оформити картку і як це зробити

Загалом дитяча картка створена для дітей від 6 до 14 років. Отримати її на точці видачі може не лише дорослий, а й навіть дитина. При цьому жодні документи для цього не потрібні.

«На конверті з карткою ми розмістили інструкцію та QR-код, який швидко проведе клієнта процесом ідентифікації та активації картки. Сканувати код так само може як дорослий, так і дитина. Ми передбачили різні сценарії в залежності від того, хто сканує код», — розповіли у monobank.

Функції картки і батьківський контроль

Важливо, що дитяча картка має функцію батьківського контролю. Ця функція передбачає, що один або навіть двоє батьків зможуть побачити виписку та отримувати сповіщення про транзакції, а також один з батьків зможе керувати доступністю і лімітами для таких опцій як зняття готівки, поповнення картки третіми особами, переказ на інші картки, купівлі в онлайн-іграх та витрати на кафе й розваги.

Окрім зручних функцій для батьків, банк подбав і про розваги для дітей. Серед них:

  • вибір між чорною класикою та ексклюзивною пластиковою карткою жовтого кольору;
  • унікальні скіни для віртуальної картки в Apple Pay та Google Pay;
  • нагороди в додатку з ексклюзивною колекцією котів;
  • стікери і дерев’яний конструктор у подарунок.

Разом з тим банк запровадив важливі новинки для користувачів дитячих карток:

  • відкрили для дітей опцію партнерського кешбеку — тепер діти можуть у розділі «Кешбек» вибрати партнерські категорії аналогічно з дорослими картками.
  • підвищили розмір бонуса в реферальній програмі за успішне запрошення нового клієнта (як дорослого, так і дитини) до 50 грн.
  • розширили перелік ачівок в рамках реферальної програми, а також додали нові скіни для віртуальних карток в Apple Pay / Google Pay.

…та багато інших прикольних фішок — приєднуйтеся та знайомтесь! А незабаром банк планує запровадити видачу фізичних дитячих карток через партнерів по всій Україні.

Джерело: Мінфін
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