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22 квітня 2024, 13:51

Регулятор Таїланду заблокує доступ до криптобірж без ліцензії

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) обмежить доступ до «несанкціонованих торгових платформ». Представники відомства пояснили, що ініціатива спрямована на поліпшення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю, пише incrypted.

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) обмежить доступ до «несанкціонованих торгових платформ».
Фото:depositphotos

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Що відомо

В офіційному документі SEC послалася на ухвалені раніше рішення регуляторів Індії та Філіппін про блокування криптобірж. Найближчим часом регулюючий орган передасть інформацію про постачальників послуг до Міністерства цифрової економіки Таїланду. Доступ до них буде заблоковано, стверджує джерело.

Агентство не назвало платформи, які, на його думку, порушили закон. Однак воно закликало користувачів вивести активи з криптобірж, що працюють без дозволу SEC.

«SEC хотіла б застерегти громадськість та інвесторів, щоб вони були обережними при користуванні послугами неавторизованих операторів цифрових активів. Існує висока ймовірність стати жертвою шахрайства або відмивання грошей», — йдеться в документі.

Нагадаємо

Раніше SEC Таїланду відкрила доступ до спотових біткоїн-ETF у США для місцевих акредитованих інвесторів. 1 січня 2024 року Міністерство фінансів скасувало податок на додану вартість (ПДВ) для переказів криптовалют.

Джерело: Мінфін
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