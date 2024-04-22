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22 квітня 2024, 14:10

Латвійська airBaltic оголосить «найбільше в Балтії» IPO

Латвійський національний авіаперевізник airBaltic планує оголосити первинну публічну пропозицію акцій у другій половині 2024 року, заявив Латвійському телебаченню виконавчий директор компанії Мартін Гаус.

Латвійський національний авіаперевізник airBaltic планує оголосити первинну публічну пропозицію акцій у другій половині 2024 року, заявив Латвійському телебаченню виконавчий директор компанії Мартін Гаус.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо«Ця публічна пропозиція акцій буде найбільшою в Балтії.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Ця публічна пропозиція акцій буде найбільшою в Балтії. Акції планується виставити на біржу Nasdaq Riga», — сказав він.

Гаус зазначив, що авіакомпанія зараз перебуває в процесі рефінансування єврооблігацій, а також веде переговори з потенційними інвесторами про залучення 100 млн євро.

У річному звіті компанії за 2023 рік повідомляється, що термін погашення облігацій на суму 200 млн євро настає в липні 2024 року і «щодо рефінансування облігацій зберігається невизначеність».

«На додаток до рефінансування на суму 200 млн євро авіакомпанія планує залучити ще 100 млн євро для покращення балансу грошових коштів та сприяння фінансуванню подальших капіталовкладень, пов'язаних із розширенням потужностей», — наголошується у звіті.

Міжнародні інвестиційні банки та фінансові консультанти, яких залучила airBaltic, паралельно працюють над різними варіантами рефінансування.

Авіакомпанія розглядає два паралельні шляхи: державний і приватний. Вона вже розпочала переговори з акціонерами, включаючи уряд Латвії, щоб вивчити їхню готовність фінансувати частину нового боргу на ринкових умовах поряд із приватними інвесторами.

Крім того, «вивчаються можливість використання другого заставного права або аналогічних прав на низку літаків та двигунів». Очікується, що ринкова вартість цих літаків та двигунів перевищить поточні зобов'язання, що забезпечить більшу фінансову безпеку боргу, йдеться у матеріалах.

Нагадаємо

У липні 2019 року AirBaltic випустила п'ятирічні облігації на 200 млн євро з купоном 6,75%. Папери придбали понад 100 інвесторів із 25 країн.

Влітку 2020 року Єврокомісія схвалила рішення уряду Латвії влити 250 млн євро в акціонерний капітал AirBaltic, щоб допомогти їй впоратися з наслідками обмежень через Covid-19. Наразі статутний капітал компанії становить 596,473 млн євро.

AirBaltic у 2023 році перевезла близько 4,5 млн пасажирів, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Латвійській державі належать 97,97% акцій AirBaltic, компанії Aircraft Leasing 1 (якою володіє датський бізнесмен Ларс Тусен) — 2,03%.

Джерело: Мінфін
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