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22 квітня 2024, 11:16

Китайський ЦБ очікувано зберіг базову ставку на рівні 3,45%

Народний банк Китаю зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на рік на рівні 3,45% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами залишено на рівні 3,95%.

Народний банк Китаю зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на рік на рівні 3,45% річних.

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Ставки банку

Обидві ставки є рекордно низькими, що вказує на продовження зусиль Пекіна щодо стимулювання відновлення економіки на фоні проблем у секторі нерухомості, дефляційних ризиків та нестабільної динаміки зовнішньої торгівлі.

Аналітики, чий консенсус-прогноз наводить Trading Economics, в середньому також очікували на збереження обох ставок у квітні на колишньому рівні.

LPR стала бенчмарком у серпні 2019 року після проведення китайським ЦБ реформи відсоткових ставок. З 2020 року НБК вимагає від банків орієнтуватися саме на LPR щодо ставок за новими кредитами. П'ятирічна ставка впливає на вартість іпотечних кредитів, річна — всіх інших.

Вливання грошей

За тиждень до цього НБК влив у фінансову систему 100 млрд юанів ($13,82 млрд) у рамках програми середньострокового кредитування (MLF) і зберіг ставку за кредитами терміном на рік, що видаються в рамках MLF, на рівні 2,5%.

Джерело: Мінфін
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