Курс валют на 22 квітня: долар в банках зріс на 11 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 10 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці втратив 8 копійок, а у продажу 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,60−40,10 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 43,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,90−40,07, євро — 42,88−43,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,91−39,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,55−42,59 грн/євро.

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