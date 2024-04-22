Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 460 260 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 квітня 2024, 8:16
Втрати ворога за 21 квітня: 730 російських окупантів, 7 танків та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 460260 (+730) осіб / persons,
- танків — 7236 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 13904 (+8) од,
- артилерійських систем — 11736 (+17) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 768 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9384 (+5),
- крилаті ракети — 2117 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15812 (+27) од,
- спеціальна техніка — 1934 (+8)
Джерело: Мінфін
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