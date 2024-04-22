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22 квітня 2024, 9:16

«Нова пошта» відкриває відділення в Іспанії

«Нова пошта» анонсувала відкриття свого першого відділення в Барселоні, Іспанія. Вже незабаром українці, які проживають у Іспанії, зможуть відправляти та отримувати посилки через нове відділення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Нова пошта» анонсувала відкриття свого першого відділення в Барселоні, Іспанія.

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Що відомо

Також компанія планує відкрити відділення в Мадриді.

З нагоди відкриття, «Нова пошта» пропонує знижку 15% на доставку в будь-який куточок Іспанії. Клієнти можуть скористатися промоцією вже зараз.

Компанія пропонує своїм користувачам знижку на доставку з 30 квітня до 15 травня. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що нове відділення буде відкрите в кінці квітня.

Термін та вартість доставки

Термін доставки посилок та документів складатиме від 5 днів.

Вартість доставки в Іспанію:

  • Документи та посилки до 1 кг — 1000 грн.
  • Малі посилки вагою до 2 кг — 1050 грн.
  • Середня посилка, до 10 кг — 1700 грн.
  • Велика посилка до 30 кг — 3000 грн.
  • Вантажі від 30 кг — 120 грн за кг.
  • Доплата за адресну доставку посилок — 100 грн, за адресну доставку вантажів — 250 грн за кожні 100 кг.
Джерело: Мінфін
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