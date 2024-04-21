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21 квітня 2024, 16:00

Перший транш озброєння від США може бути в Україні за кілька днів після підписання закону: що писала західна преса

The New York Times: Перший транш озброєння від США може бути в Україні за кілька днів після підписання закону

Першу партію американської військової допомоги можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом.

Американські чиновники сказали виданню, що боєприпаси можуть взяти із запасів Пентагону в Німеччині.

Reuters: Китай наполягає на участі рф у мирній конференції щодо України

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб у ній брала участь і росія. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу «конфлікту» з-під контролю.

Bloomberg: У G7 планують збільшити військові поставки Україні, зокрема й ППО

Члени «Великої сімки» хочуть домовитися про збільшення поставок військової допомоги Україні. Йдеться і про системи протиповітряної оборони.

Також члени G7 хочуть зміцнити спроможності протиповітряної оборони України, оскільки це найкращий спосіб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру.

Reuters: Україна, Туреччина та росія вели переговори щодо судноплавства в Чорному морі

Україна розглядала можливість підписання угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Такі переговори нібито велися між Києвом, Москвою та Анкарою протягом двох місяців.

У публікації вказується, що сторони досягли згоди щодо тексту, який мала оголосити Туреччина, але Україна «раптово відмовилася», розповіли агентству Reuters четверо неназваних осіб, знайомих із ситуацією. Також вони зазначили, що минулого місяця було «майже досягнуто російсько-української угоди» щодо судноплавства в Чорному морі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 квітня 2024, 16:24
#
Всіма силами просувають наратив, що кацапи — то сторона в перемовинах, які погана Україна зривае
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0
bosyak
bosyak
21 квітня 2024, 17:13
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Перемовини велись 2 місяці до 20 березня, потім Україна відмовилась. Молодці потягнули час і дали Ердогану побути важливим :)
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 квітня 2024, 17:25
#
Не тільки.
Старий вурдалак Сі теж намагається оегалізувати кацапів, як частину переговорного процесу по Україні. В нього свої мотиви — якщо буде прецендент, коли агресор не просто в ролі міжнародного людожера и покидька, а саме у вигляді політичної сторони, приймає участь у вирішенні долі жертви, та сама картина буде і з Тайванем.
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