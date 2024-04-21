Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку

Після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти. З січня 2024 року бізнес продав щонайменше 342 земельні ділянки загальною площею до 1 283 га. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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За цей період 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менше 100 га.

Наразі Державний земельний кадастр (ДЗК) відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Які компанії в Україні володіють найбільшою кількістю землі

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма «Світанок»: понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року.

На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га.

Трійцю замикає «Землетрейд» — 3 тисячі га.

Варто зазначити, що «Землетрейд» за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія «А.Т.К.» — 284 га.

Нагадаємо

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га «в одні руки».