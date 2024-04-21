Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 459 530 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 квітня 2024, 9:03
Втрати ворога за 20 квітня: 950 російських окупантів, 16 танків та 6 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 459530 (+950) осіб,
- танків — 7229 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 13896 (+23) од,
- артилерійських систем — 11719 (+41) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 767 (+4) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9379 (+38),
- крилаті ракети — 2115 (+6),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15785 (+68) од,
- спеціальна техніка — 1926 (+8).
Джерело: Мінфін
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