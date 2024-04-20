Мінцифри розробило технічні вимоги для системи «еАкцизу»

Міністерство цифрової трансформації розробило технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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«Активно працюємо над упровадженням „еАкцизу“. Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Там українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку», — йдеться в повідомленні.

Більш детально дізнатись про вимоги можна за посиланням.

Зазначається, що «еАкциз» має допомогти бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.

«Працюємо, щоб Україна не втрачала кошти через тіньовий ринок алкоголю та тютюну», — додали у Мінцифри.