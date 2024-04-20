Минулої доби українські захисники ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 458 580 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 квітня 2024, 8:27
Втрати ворога за 19 квітня: 750 російських окупантів, 8 танків, 1 літак та 13 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 458580 (+750) осіб,
- танків — 7213 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 13873 (+21) од,
- артилерійських систем — 11678 (+20) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 763 (+1) од,
- літаків — 348 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9341 (+30),
- крилаті ракети — 2109 (+13),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15717 (+46) од,
- спеціальна техніка — 1918 (+3).
Джерело: Мінфін
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