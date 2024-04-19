Дохід Ethereum може перевищити $1 млрд у 2024 році

Майкл Надо, аналітик The DeFi Report, проаналізував показники роботи блокчейну найбільшого альткоїна в першому кварталі 2024 року. Дослідження виявило, якщо поточна динаміка ринку збережеться, в першу чергу завдяки активності в секторі DeFi, блокчейн Ethereum може перевищити $1 млрд у 2024 році. Про це пише FinTech Insider.

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Як зазначається у релізі, у першому кварталі 2024 року чистий прибуток Ethereum досяг $365 млн, що майже на 200% більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року, коли дохід склав $123 млн. Загальна сума коштів, отриманих у вигляді комісій, досягла $1,17 млрд, що на 80% більше, ніж у попередньому кварталі.

За словами аналітика, причиною зростання доходу стало збільшення активності мережі, в першу чергу в секторі DeFi. Поточна активність в мережі Ethereum наближається до свого піку 2021 року, коли було здійснено трохи менше ніж 1,25 млн транзакцій. Якщо поточна динаміка ринку збережеться, прибуток Ethereum може перевищити $1 млрд у 2024 році.

У звіті зазначається, що вперше організація отримала прибуток лише минулого року. У 2023 році прибуток Ethereum склав $623 млн, хоча доходи організації були на 75% нижчими, ніж у 2021 році, коли вони досягли історичного максимуму в $9,9 млрд. Аналітик пов’язує прибутковість з переходом на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake, після якого вартість додавання блоків знизилася на 80%.