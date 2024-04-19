Курс валют на вечір 19 квітня: долар та євро стрімко зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 29 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу. Євро зросло на 38 копійок у купівлі та на 39 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 19 квітня Закриття 19 квітня Зміни долар 39,62/39,65 39,91/39,95 29/30 євро 42,19/42,21 42,57/42,60 38/39

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,99 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,99 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,00−40,10, євро — 42,95−43,11 грн.

Коментар «Мінфіну» щодо торгів на міжбанку

Стрімкий ріст долара та євро пов'язаний з активним надлишком попиту на валюту від великих імпортерів нафтопродуктів, компонентів енергії та інших товарів, стратегічно важливих для країни.

Одним із головних продавців на ринку сьогодні був Національний банк, хоча він не чинив значного опору зростанню курсу, що призвело до його зростання наприкінці дня майже до 40 гривень за долар.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.