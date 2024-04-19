Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто, повідомляє Укравтопром.
19 квітня 2024, 15:35
В Україні попит на вживані авто з США зріс на 90%
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У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 90%:
- Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами.
- Третина — електромобілі.
- Гібридним та авто з ГБО належить по 7%.
- Решту цього сегменту авторинку (6%) охопили дизельні авто.
Найпопулярніші вживані авто з США
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 — 1118 од.;
- Tesla Model Y — 796 од.;
- Volkswagen Passat — 635 од.;
- Ford Escape — 633 од.;
- Jeep Cherokee — 608 од.
Джерело: Мінфін
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