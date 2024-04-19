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19 квітня 2024, 15:14

Банківська система впоралася з наслідками ракетного терору по об’єктах енергетичної інфраструктури — банкір

Банківська система виявилася досить підготовленою, витримавши березневі та квітневі ракетні, дронові атаки по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак певні труднощі в роботі відділень спостерігалися в містах, які зазнали найбільших уражень і де були запроваджені тимчасові відключення енергопостачання, зокрема в Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та низці інших. Про це повідомив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

Банківська система виявилася досить підготовленою, витримавши березневі та квітневі ракетні, дронові атаки по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

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За його словами, проблеми з енергопостачанням, спричинені ракетним терором, варто сприймати як тимчасові, адже, по-перше, понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до мережі Інтернет, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо.

По-друге, на випадок можливих перебоїв мобільних операторів у банківських застосунках впроваджено цифровий підпис клієнта, який не потребуватиме отримання додаткового смс-підтвердження для списання коштів. Крім того, розширено перелік каналів для сповіщення клієнтів — це насамперед використання месенджерів, до яких прив'язані мобільні номери клієнтів.

По-третє, наразі більшість банківських операцій можна здійснювати дистанційно — через банківські застосунки: від найпростіших переказів до оформлення розтермінування, відкриття депозиту, банківської карти, перерахунку коштів на картки закордонних банків з мінімальною комісією, отримання кредиту тощо.

За його інформацією, у березні в зазначених містах кількість офлайн-звернень до банківських відділень скоротилася в середньому на 15%, при цьому кількість онлайн-звернень через банківський застосунок збільшилася в середньому на 25% (тут враховані звернення як дійсних клієнтів, так і тих, хто вперше встановив застосунок на смартфон).

Крім того, робочий час відділень, дотримуючись загальних вимог до безпеки громадян (наприклад, у випадку повітряної тривоги), зменшився в середньому на 1,5 години.

«Звісно, що прорахувати підступні дії геть непередбачуваного ворога досить складно. Проте для прийнятної роботи банківських відділень найпростіше, що можна зробити, — це банально оснастити їх генераторами оптимальної потужності.

З жовтня 2022 року по квітень 2023 року Україна вже пережила «півріччя генераторів», й отриманий досвід довів, що навіть у складних обставинах робота банківських відділень майже не змінилася (за винятком тих міст, де після березневих і квітневих атак спостерігаються тимчасові обмеження та погодинні відключення світла).

Можна сказати, що робота банківських відділень зупиниться лише в найгіршому і найскладнішому випадку — коли воєнна загроза стане непоборною та виникне потреба в евакуації громадян", — підкреслив банкір.

Джерело: Мінфін
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