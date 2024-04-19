Netflix випустила в четвер звіт із результатами у першому кварталі, які перевершили аналітиків. Показник прибутків перевищив прогнози. Про це свідчать дані investing.com.
19 квітня 2024, 14:13
Доходи Netflix перевищили очікування експертів
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Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі 5,28 $, доходи склали $9,37 млрд. Аналітики припускали, що прибуток на акцію складе $4,51, а загальний дохід складе $9,27 млрд.
Цього року вартість акцій Netflix піднялася на 30%, але 19 квітня ціна впала на $30 на тлі несподіваного рішення компанії про припинення підрахунку кількості передплатників.
У четвер 18 квітня компанія заявила, що з першого кварталу 2025 року вона більше не звітуватиме про кількість передплатників щокварталу.
Керівництво Netflix закликало інвесторів зосередитися на доходах і операційній маржі при оцінці прогресу компанії, а не на залученні нових клієнтів.
Джерело: Мінфін
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