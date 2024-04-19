Ралі біткоїна та реструктуризація Tether: що нового на крипторинку

Біткоїн падав нижче $60 тисяч. Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $265 млн за добу

Рано вранці 19 квітня 2024 року біткоїн упав до $59 698, проте згодом курс першої криптовалюти піднявся до $64 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу актив зріс на 5,10%, проте за тиждень падіння склало 9,52%. Варто зазначити, що всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією за тиждень втратили в ціні.

На тлі тимчасового падіння біткоїна обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $265 млн за добу.

За останні 24 години добу було ліквідовано позиції 88 337 трейдерів. Приблизно $158 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $108 млн — на шорт.

Найбільші суми ліквідацій вже традиційно були на криптовалютних біржах Binance та OKX — $112,79 млн та $98,14 млн відповідно. Найкрупніша ліквідація на $4,2 млн була зафіксована на OKX у торговій парі SOL/USDT.

Майнерам у Швеції висунули податкові претензії на $90 мільйонів

Шведське податкове відомство Skatteverket виявило недоплату з боку майнінгових компаній на суму майже 1 млрд крон (понад $90 млн).

Унаслідок проведеного розслідування, у період із 2020 до 2023 року, порушення було виявлено у 18 із 21 досліджуваної профільної фірми.

«Перевірені нами компанії використовували специфічний підхід, намагаючись приховати, що вони займаються майнінгом, тобто створенням нових одиниць криптовалют. Їхня мета полягала в отриманні податкових пільг, на які вони не мають права», — пояснив глава розвідки Skatteverket Патрік Ліллквіст.

Велика частина виявлених порушень стосується неправомірного уникнення сплати операторами дата-центрів ПДВ. Нарахована додатково сума склала 932 млн крон, ще 58 млн крон припали на загальні фіскальні платежі.

«У недобросовісних суб'єктів з’являється стимул приховувати діяльність з видобутку криптовалюти і натомість заявляти, що вони ведуть бізнес, який не оподатковується ПДВ. Таким чином, країна втрачає податкові надходження», — пояснив чиновник.

За його словами, у випадку з майнерами існують також ризики відмивання грошей, оскільки дата-центри не підпадають під дію відповідного законодавства.

За даними MinerMetrics, на Швецію припадає близько 0,8% глобального хешрейту біткоїна.

Tether проведе реструктуризацію в рамках нової концепції виходу за межі стейблкоїнів

Компанія Tether оголосила про реструктуризацію та впровадження нової концепції, що передбачає вихід за межі сектора стейблкоїнів. Емітент активу USDT має намір значно розширити свій вплив на Web3-індустрію.

За наявною інформацією, в оновленій структурі компанії працюватимуть чотири нові підрозділи. Йдеться про такі «корпоративні гілки»:

Tether Data — відділ стратегічних інвестицій у технології. Підрозділ сфокусує увагу на фінансуванні перспективних однорангових платформ і розробок зі сфери штучного інтелекту;

Tether Finance — відділ обслуговування цифрових активів. У компанії його назвали «наріжним каменем» традиційних продуктів і послуг фірми для сектора стейблкоїнів. Підрозділ також займеться створенням платформи токенізації криптоактивів;

Tether Power — відповідає за майнінговий сектор і енергетичні потужності компанії. Представники фірми наголосили, що видобуток біткоїна є для неї одним із пріоритетних напрямків;

Tether Edu — підрозділ з орієнтацією на освітні продукти. Відділ займеться розширенням доступу до галузі та можливостей з вивчення користувачами сфери цифрових активів. Освітні ініціативи торкнуться регіональних і глобальних рівнів, зазначили в компанії.

У Гонконзі заарештували 72 людини, які пов’язані з криптобіржею JPEX

Поліція Гонконгу заявила про арешт 72 осіб у рамках розслідування шахрайства на криптовалютній біржі JPEX. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Також правоохоронці заморозили активи на суму 228 млн HKD (понад $29,37 млн).

Загалом поліція отримала 2636 повідомлень від постраждалих. Збиток склав близько 1,6 млрд HKD (понад $204 млн).

Біржа JPEX опинилася в центрі скандалу у вересні 2023 року, коли Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу звинуватила її в роботі без ліцензії. Відомо, що платформа стягувала з користувачів непомірну комісію за виведення активів.

Серед перших заарештованих виявилися, зокрема, блогери, які з’являлися в рекламі JPEX і відкривали власні неліцензовані обмінники.

На тлі кризи ліквідності біржа призупинила всі операції в сервісі JPEX Earn.