Ціни на нафту різко зросли через напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту різко зросли на азійських торгах у п'ятницю, оскільки напруженість на Близькому Сході знову опинилася в центрі уваги після того, як іранські інформаційні агенції повідомили про кілька вибухів у країні, що вказує на можливі удари Ізраїлю. Про це пише Investing.com.

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Іранське інформаційне агентство Fars повідомило у п'ятницю, що вибухи було чути в Ісфахані в центральному Ірані, у південній частині Сирії та в деяких районах Іраку. ABC News повідомила, що американські чиновники заявили, що Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.

Ф'ючерс на Brent о 21:54 за східним часом (01:54 за Грінвічем) із терміном у червні зріс майже на 3% до $89,74 за барель, а ф'ючерс на West Texas Intermediate з терміном закінчення у травні — на 3% до $85 16 за барель.

Обидва контракти відновили більшу частину своїх втрат за тиждень, але все ж таки завершили тиждень з невеликим негативним результатом.

Потенційні заходи у відповідь Ізраїлю ознаменували ескалацію близькосхідного конфлікту, і трейдери поспішили повернути премію за ризик у ціни на нафту, зазначають експерти.