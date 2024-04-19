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19 квітня 2024, 12:44

Використання Bank ID зросло цьогоріч на 16%

У першому кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у попередньому кварталі. Наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У першому кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у попередньому кварталі.

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Упродовж I кварталу 2024 року до системи під'єднано вісім нових абонентів — надавачів послуг. Йдеться про небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування.

Тож наразі Система BankID НБУ налічує 142 учасники: 38 банків-ідентифікаторів та 104 абоненти — надавачі послуг.

Нагадаємо, що 99,9% клієнтів, у яких відкриті рахунки в банках, мають можливість доступу до широкого спектра віддалених послуг через Систему BankID НБУ. Під час повномасштабної війни Система BankID НБУ дає змогу мільйонам українців дистанційно отримувати публічні фінансові та інші комерційні послуги.

Джерело: Мінфін
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