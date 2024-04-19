Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 457 830 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 квітня 2024, 8:19
Втрати ворога за 18 квітня: 870 російських окупантів, 9 танків та 27 БПЛА
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 457830 (+870) осіб,
- танків — 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13852 (+17) од,
- артилерійських систем — 11658 (+21) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 762 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9311 (+27),
- крилаті ракети — 2096 (+3),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка — 1915 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі