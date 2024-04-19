Офіційний курс: НБУ підвищив курс долара на 6 копійок

Національний банк України встановив на 19 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,6037 грн/$. Це новий історичний максимум. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 6 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 19 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,27 грн. Європейська валюта подорожчала на 22 копійки.

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