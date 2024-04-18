Курс валют на вечір 18 квітня: євро на міжбанку пішло вниз

До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 18 квітня Закриття 18 квітня Зміни долар 39,62/39,64 39,62/39,65 0 /1 євро 42,33/42,35 42,20/42,22 13/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,89 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,85−43,00 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.