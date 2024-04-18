До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та продажу.
18 квітня 2024, 17:43
Курс валют на вечір 18 квітня: євро на міжбанку пішло вниз
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Відкриття 18 квітня
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Закриття 18 квітня
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Зміни
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39,62/39,64
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39,62/39,65
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0 /1
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42,33/42,35
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42,20/42,22
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,89 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,85−43,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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