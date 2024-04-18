Ціни на какао у Лондоні оновили історичний максимум

Вартість какао-бобів продовжує оновлювати історичні максимуми. Травневі ф'ючерси на какао-боби на торгах у четвер, 18 квітня, подорожчали на 9,14% і на піку досягли позначки 9649 £ ($12,035 тис.) за тонну, згідно з даними ICE Futures.

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Торги на біржі

Попередній історичний максимум цін на какао-боби було зафіксовано 16 квітня 2024 року, тоді ціна сягала позначки £9312 ($11,611 тис.) за тонну.



На 13:02 зростання цін сповільнилося до 5,18%, а ф'ючерси торгувалися за ціною £9299 ($11,594 тис.). Усього з початку року котирування злетіли більш як на 150% (до рівня закриття торгів 17 квітня).

Причина подорожчання

За повідомленням Bloomberg, посадки дерев какао в Нігерії та збирання врожаю в середині року знаходяться під загрозою зриву. Агентство гідрологічної служби Нігерії попередило про сильну повінь в основних районах вирощування какао в країні, пише видання.



«До числа схильних до повеней районів Нігерії входять Ондо, Крос-Рівер, Осун, Ойо, Огун, Тараба і Дельта», — заявив у середу міністр водних ресурсів і санітарії Нігерії Джозеф Уцев. На зазначені території припадає 94% виробництва какао у країні.



Очікується, що в цій західноафриканській країні — п'ятому у світі виробнику какао — обсяг виробництва у 2024 році знизиться до 225 тис. тонн порівняно з попереднім прогнозом у 280 тис.-300 тис. тонн. Про це повідомляла у лютому Асоціація какао — виробників Нігерії.