Суверенний фонд Норвегії отримав $110 млрд доходів від інвестицій у першому кварталі

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший у світі суверенний фонд, у першому кварталі 2024 року зафіксував інвестиційну прибутковість у розмірі 6,3% — 1,21 трлн норвезьких крон (майже $110 млрд), йдеться у повідомленні Norges Bank Investment Management, підрозділі норвезького центробанку, який керує фондом.

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Доходи фонду

Це на 0,1 процентного пункту нижче за той рівень, на який фонд орієнтується.

Норвезький фонд оцінює свою прибутковість щодо еталонного індексу на основі FTSE Global All Cap для акцій та індексів Bloomberg та Barclays для інструментів із фіксованою прибутковістю, зазначає Bloomberg.

Прибутковість фонду від інвестицій в акції становила 9,1%. При цьому втрати від інвестицій в інструменти з фіксованою прибутковістю склали 0,4%, некотирована нерухомість — 0,5%, активи у сфері відновлюваних джерел енергії — 11,4%.

Інвестиції в акції принесли фонду дуже високий прибуток, особливо завдяки компаніям технологічного сектору, зазначив заступник гендиректора фонду Тронд Гранде.

При цьому NBIM зазначив, що хороша прибутковість від інвестицій в акції та цінні папери з фіксованим доходом постраждала від слабких результатів у секторі нерухомості, що призвело до негативного результату в цілому.

У першому кварталі норвезька крона ослабла до основних світових валют, і це сприяло тому, що вартість фонду збільшилася на 647 млрд крон (близько $58,8 млрд), йдеться в повідомленні.

На 31 березня вартість фонду становила 17,719 трлн крон ($1,6 трлн). 72,1% інвестиційного портфеля фонду припадає на вкладення в акції, 26% — це інвестиції з фіксованим доходом, 1,8% — інвестиції у сфері нерухомості, 0,1% — вкладення в активи у сфері відновлюваних джерел енергії. Приплив коштів у фонд за перший квартал становив 96 млрд крон ($8,7 млрд).

На світових фондових ринках у першому кварталі спостерігалося зростання у всіх галузях, крім нерухомості, але останніми тижнями вони опинилися під постійним ціновим тиском, пише Bloomberg. Наприклад, американський фондовий ринок падав чотири дні поспіль, що стало найтривалішим зниженням із січня, зазначає агентство. Індекс S&P 500 за підсумками торгів 17 квітня становив 5022,21 пункту (-0,58%).

Гендиректор NBIM Микола Танген раніше заявив, що інфляційні чинники від зростання цін на товари до підвищення зарплат продовжать впливати на світову економіку.

Державний пенсійний фонд Норвегії ділиться на два окремі суверенні фонди: глобальний (Government Pension Fund Global; колишній Нафтовий фонд) та Норвегія (Government Pension Fund — Norway; колишній Страховий фонд). Першому належить близько 1,5% акцій усіх зареєстрованих на біржі компаній у світі, включаючи Apple, Microsoft, Samsung та інші, випливає з інформації на сайті NBIM.