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18 квітня 2024, 16:53

Експорт російського дизеля продовжує падати після атак безпілотниками по НПЗ — Bloomberg

Російський експорт дизельного пального продовжує падати впродовж декількох тижнів після атак безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Російський експорт дизельного пального продовжує падати впродовж декількох тижнів після атак безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни.
Фото: pixabay.com

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За даними аналітичної компанії Kpler, поставки російського дизеля становили в середньому 0,74 млн барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше порівняно з середнім показником у цю пору року між 2019 і 2023 роками.

Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками. З огляду на те, що темпи переробки нафти нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що росії можливо доведеться перенаправляти всю сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Остання атака безпілотника на російський нафтопереробний завод сталася 2 квітня, але потрібен час, щоб будь-які збої на заводах вплинули на експортні потоки.

Джерело: Мінфін
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