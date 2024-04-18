Експорт російського дизеля продовжує падати після атак безпілотниками по НПЗ — Bloomberg

Російський експорт дизельного пального продовжує падати впродовж декількох тижнів після атак безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними аналітичної компанії Kpler, поставки російського дизеля становили в середньому 0,74 млн барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше порівняно з середнім показником у цю пору року між 2019 і 2023 роками.

Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками. З огляду на те, що темпи переробки нафти нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що росії можливо доведеться перенаправляти всю сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Остання атака безпілотника на російський нафтопереробний завод сталася 2 квітня, але потрібен час, щоб будь-які збої на заводах вплинули на експортні потоки.