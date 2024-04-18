Ліхтенштейн вступає до МВФ

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Виконавча рада та Рада керуючих МВФ схвалили членство Ліхтенштейну переважною більшістю голосів в березні та квітні 2024 року відповідно.

«Присутність у статистиці та звітах МВФ підвищує глобальну обізнаність про високий інноваційний потенціал галузі, потужний фінансовий сектор, здорові державні фінанси та високий рівень відповідності міжнародним стандартам. За багатьма показниками Ліхтенштейн опинився б на першому місці серед усіх країн МВФ», — заявили в уряді князівства.

Уряд прийшов до висновку, що членство Ліхтенштейну у МВФ пов’язане з великими перевагами. Вступ до МВФ привабливий і з суто фінансової сторони.

За підрахунками уряду, витрати на приєднання до МВФ складають близько півмільйона франків щорічно і складаються виключно з адміністративних витрат, які виникають внаслідок активної участі у МВФ.

Крім того, квота для Ліхтенштейну була визначена в рамках процесу вступу на рівні приблизно 120 млн швейцарських франків. Чверть цієї суми, або близько 30 млн швейцарських франків, так звана резервна позиція, депонується у МВФ як резерв ліквідної валюти і тому доступна в будь-який час і приносить відповідні відсотки.

Процентний дохід, який становитиме приблизно 1,15 млн швейцарських франків щорічно за поточною процентною ставкою, значно перевищує річні адміністративні витрати.