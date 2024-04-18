VinFast наростила квартальні доходи шляхом збільшення постачань у В'єтнамі

Компанія VinFast, що займається виробництвом електрокарів, у I кварталі наростила постачання машин і збільшила виторг втричі рік до року. Водночас її чистий збиток зріс на 3,5%. За січень-березень 2024-го фірмою було поставлено близько 9,7 тисячі одиниць (зростання на 444% річних). Подробиці звіту розповідають аналітики LBLV .

У VinFast повідомили, що більш як 50% підсумкового показника припало на долю «дочки» Green SM, яка є оператором таксі та лізинговим провайдером. Крім того, 4% одержала фірма Vinhomes. Компанія повідомила, що, як і раніше, розраховує поставити 100 тисяч електрокарів до кінця поточного року. У VinFast зазначили, що вбачають у глобальних економічних проблемах та світовій геополітичній нестабільності короткострокові труднощі.

VinFast розраховує, що поява дешевших новинок, яка очікується в найближчі квартали, а також розширення ринку та дилерської мережі дозволять прискорити зростання у другій половині 2024-го.

З кінця літа 2023-го ціна акцій VinFast впала майже вдвічі

Фірма, що з'явилася на ринку 2017-го, з 2022-го почала повністю орієнтуватися на електромобілі. Вона уклала дистриб'юторські контракти із десятком нових американських дилерів. У результаті їх загальна кількість зросла до 16. У 2024 VinFast має намір збільшити кількість моделей, що продаються в північноамериканському регіоні. Передбачається, що нові агенти розпочнуть продаж з II кварталу, як зазначають в lblv.com.

На сьогодні вартість цінних паперів VinFast скоротилася приблизно на 97% проти пікового значення у серпні, коли вона вийшла на фондовий ринок. Її оцінна вартість складає $7 мільярдів. Експерти зазначають, що сегмент електрокарів з початку 2024-го стикається із серйозними проблемами. Вартість цінних паперів VinFast лише відображає ситуацію в ньому. На думку аналітиків, на довгій дистанції потенціал компанії належним чином вплине на вартість її акцій.

За I квартал виторг VinFast збільшився більш ніж у три рази проти того ж часового відрізка річної давності, склавши $302,6 мільйона. Це на 31% нижче, ніж було у IV кварталі 2023-го. Чистий збиток фірми збільшився на 3,5%, досягнувши $618 мільйонів. У квартальному вираженні цей показник знизився на 12,3%.

Іван Зенін, фінансовий аналітик LBLV