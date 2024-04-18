Українська енергосистема залучила аварійну допомогу трьох країн

Станом на ранок 18 квітня триває екстрене постачання електроенергії з трьох країн — Румунії, Польщі та Словаччини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше 1% від добового обсягу споживання електроенергії.

«Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання», — йдеться у повідомленні.

Графіки відключень

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.

Економія електроенергії

«Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі ворожими атаками, а також різке зниження температури та відповідно збільшення навантаження на енергосистему, важливим є розумне споживання електроенергії. Просимо споживачів, як побутових, так і промислових, зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00)», — заявили в міністерстві.