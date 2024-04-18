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18 квітня 2024, 13:49

Мінфін з початку великої війни залучив до бюджету понад $8 мільярдів від МВФ

Від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько $8,1 млрд бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько $8,1 млрд бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду.
Фото: НБУ

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Бюджетна підтримка

«МВФ є надійним партнером України вже багато років. В критичних ситуаціях Фонд демонстрував лідерство в підтримці нашої держави. Від початку повномасштабної війни Мінфін залучив близько $8,1 млрд бюджетної підтримки від МВФ.

$5,4 млрд із загальної суми надійшли в межах програми EFF, першої в історії програми співпраці для країни, яка вимушено перебуває у стані війни", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Виконання структурних маяків

У міністерстві зазначили, що Україна вже виконала 21 структурний маяк за програмою EFF, 14 з яких у напрямі фіскальної політики та фінансового сектору.

Також Україна ухвалила законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, управління державним боргом, схвалено Національну стратегію доходів, напрацьовано заходи з мобілізації доходів держбюджету тощо.

Наступний перегляд програми має відбутись наприкінці червня 2024 року. До того Україна має виконати два структурні маяки у напрямі урядування та протидії корупції і у фіскальному напрямі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bankirsha1984
bankirsha1984
18 квітня 2024, 14:04
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А скільки Україна виплатила МВФ по старих/нових кредитах з початку війни? Та чому не може навіть піднімати питання реструктуризації?
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